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اللواء سمير فرج: مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات - أخبار كلمتك

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اللواء سمير فرج: مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 07:36 صباحاً - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن جندي المظلات يُعتبر الأغلى في العالم، لافتًا إلى أن قوات المظلات تمتاز بخصائص فريدة يجب أن يتحلى بها الجنود المنتسبون إليها، وأهمها اللياقة البدنية والكفاءة القتالية العالية.

وأوضح اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتدريب جنود قوات المظلات، مشيرًا إلى أن الجنود في هذا السلاح قادرون على العمل بفاعلية وكفاءة خلف خطوط العدو.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن مصر أنشئت مصنعًا خاصًا لتصنيع المظلات والمعدات الخاصة بها، بعدما كانت في الماضي تعتمد على استيرادها من روسيا، موضحًا أن سلاح المظلات هو السلاح الوحيد الذي يسمح بانتقاء جنوده وفق معايير خاصة.

وكما أكد سمير فرج، أن جندي المظلات يتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية، وأن الرصاصة التي يطلقها لابد أن تصيب هدفها بدقة.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في مجال قوات المظلات، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والعالم التي أنشأت كتيبة المظلات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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