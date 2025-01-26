مبابي: عملية التكيف مع الريال انتهت وليفاندوفسكي خارج حساباتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 07:45 صباحاً - أكد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد، سعادته بقيادة فريقه للانتصار (3-0) عى حساب بلد الوليد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.

وسجل كيليان مبابي "هاتريك" الفوز على بلد الوليد في الدقائق 30، 57، و(90+1).

تعليق مبابي على تسجيل أول هاتريك مع ريال مدريد

وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز. أقول ذلك كل أسبوع، لكن هذه المباراة كانت مهمة جدا بعد تعثر أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "شعرنا ببعض الضغط، وكانت لدينا فرصة كبيرة. بدأنا المباراة بشكل جيد، ضغطنا على الخصم، لعبنا كرة جيدة ونجحنا في التسجيل من هجمة جماعية رائعة".

وتابع: "في الشوط الثاني، تغير الأداء لفترة قصيرة إذ خالفنا المطلوب في 10 دقائق، لكن بعد الهدف الثاني، أصبحت الأمور أكثر سلاسة. أنا سعيد جدا".

وعند سؤاله عن الأداء الجماعي للفريق، قال: "هذا النوع من المباريات يمنحنا ثقة كبيرة. لكن كما تعلمون، حتى الجولة 38، لم ينتهِ شيء. علينا أن نواصل العمل، نعم بثقة، ولكن بتواضع أيضا".

وحول إشادة مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي ووصفه بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، قال: "كما قلت منذ اليوم الأول، يمكنني اللعب في جميع مراكز الهجوم".

مبابي يتحدث عن التكيف مع ريال مدريد ومنافسة ليفاندوفسكي على لقب هداف الليجا

وأكد: "كنت بحاجة للتكيف، والآن أعتقد أن الجميع يرون أنني قادر على اللعب كمهاجم أو جناح، وفي أي مركز. عملية التكيف انتهت، وأشعر أنني أقدم أداء مميزا. ما أقدمه في الملعب يأتي بشكل طبيعي".

وبين أن منافسة ليفاندوفسكي نجم برشلونة على لقب الهداف، خارج حساباته، إذ لا يراها ضمن خططه الرئيسية.

وأوضح: "هدفي الرئيسي هو مساعدة زملائي سواء فينيسيوس، رودريجو أو أي لاعب آخر. الأهم أن يفوز ريال مدريد".

واستدرك: "إن أصبحت هداف الدوري، سيكون ذلك أمرا رائعا، وقد حققت ذلك كثيرا في مسيرتي، لكن ما يسعدني أكثر هو الفوز بالألقاب. في النهاية، الفوز بالدوري هو الأهم".

وفيما يتعلق بالمباراة المقبلة ضد بريست، اختتم: "أعرفهم جيدا، ستكون مباراة صعبة. يلعبون بشكل جيد على أرضهم، إلا أنه لن يكون سهلا. علينا تحقيق الفوز، لأن ريال مدريد دائما ما يسعى للفوز".

وبهذا الانتصار يبتعد ريال مدريد بصدارة الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيلا جدول الترتيب.

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