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الرياضة - 08:21 - عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:21 - عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:21 - عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 08:21 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة بمصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26 يناير 2025، ليواصل حالة الاستقرار التي شهدها أمس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم الأحد ببداية التعاملات، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه
عيار 22 4038.5 جنيه 4012.5 جنيه
عيار 21 3855 جنيها 3830 جنيها
عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه
عيار 14 2570 جنيها 2553.25 جنيه
عيار 12 2202.75 جنيه 2188.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4405.75 جنيه للبيع، 4377.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 4038.5 جنيه للبيع، 4012.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3304.25 جنيه للبيع، 3282.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2570 جنيها للبيع، 2553.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2202.75 جنيه للبيع، 2188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1652.25 جنيه للبيع، 1641.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 30840 جنيه للبيع، و 30640 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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