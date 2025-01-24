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مدرب أهلي جدة يطلب ضم نجم الهلال السعودي - أخبار كلمتك

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مدرب أهلي جدة يطلب ضم نجم الهلال السعودي - أخبار كلمتك

مدرب أهلي جدة يطلب ضم نجم الهلال السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:30 مساءً - الدوري السعودي، طلب المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، التعاقد مع أحد نجوم فريق الهلال في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن يايسلة أبدى رغبته بضم محمد كنو نجم الهلال وطلبه بالاسم لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي في الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتطلع الأهلي لإقناع إدارة الهلال بالسماح للاعب بخوض تجربة جديدة قبل نهاية عقده مع الفريق الأزرق في شهر يونيو المقبل.

 

وستكون صفقة كنو بمثابة إضافة قوية لتدعيم خط وسط الأهلي بحسب رؤية المدرب يايسلة، خاصة أن كنو من العناصر المحلية المميزة، ويملك خبرات دولية بعد مشاركته في 60 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي.

وانضم محمد كنو إلى الهلال قادمًا من الاتفاق في صيف 2017، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وخاض كنو هذا الموسم 22 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 879 دقيقة لعبها مع الفريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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