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إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد - أخبار كلمتك

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إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد - أخبار كلمتك

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:35 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تعرض لاعب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، للإصابة قبل المواجهة التي يخوضها الفريق "الملكي" أمام بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

إصابة لاعب ريال مدريد 

ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، فاسكيز تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال الحصة التدريبية بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت: "من المقرر أن يخضع فاسكيز لفحوصات طبية اليوم الجمعة، لتحديد طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على مشاركته في الفترة المقبلة".

من ناحية أخرى، استعاد فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب الفوز الكبير على لاس بالماس 4-1، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 20.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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