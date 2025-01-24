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في أول أيام استقبال الجمهور.. إقبال كثيف على فعاليات معرض الكتاب - أخبار كلمتك

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في أول أيام استقبال الجمهور.. إقبال كثيف على فعاليات معرض الكتاب - أخبار كلمتك

في أول أيام استقبال الجمهور.. إقبال كثيف على فعاليات معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:26 مساءً - شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، في أول أيام استقبال الجمهور، إقبالًا كبيرًا، على فعالياته، وأنشطته المتنوعة في فروع المعرفة كافة.

كما توافد منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض الآلاف من الزوار على صالات العرض، الخاصة بالكتب والمؤلفات المتنوعة التي تشارك بها دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في الدورة الـ56.

وحظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بنسبة كبيرة من الإقبال الجماهيري، عليه لما يضمه من آلاف العناوين المختلفة المهمة في فروع المعرفة كافة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتصدرت قائمة الإصدارات الأكثر مبيعًا في الساعات الأولى من المعرض، كتب «الجوائز»، ومؤلفات «التراث»، و«التراث الحضاري»، إلى جانب «الأعمال الكاملة»، ومؤلفات المفكر مصطفى ناصف، وسليمان العطار، وإصدار سلسلة ديوان الشعر، والنشر العام، والإبداع العربي، وغيرها من إصدارات الهيئة.

وأشاد الزوار بالتنظيم المميز للمعرض في دورته الحالية، وبالتنوع الثقافي الكبير الذي يقدمه.

ويستمر المعرض حتى 5 فبراير المقبل، وسط توقعات بتزايد أعداد الزوار خلال الأيام المقبلة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكان افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس فعاليات الدورة الـ56، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة، بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح أحمد زكي الحنفي، وزير الطيران المدني، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عيَّاد، فضيلة مفتي الجمهورية، اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بالإنابة عن السيد وزير الخارجية، اللواء أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع للتدريب، بالإنابة عن السيد وزير الدفاع، وكل من: مرجريت صاروفيم، رامي عباس، بالإنابة عن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإنابة عن السيد وزير الإسكان، إلى جانب حضور عدد من سفراء الدول المشاركة، وممثلي الوزارات والهيئات الثقافية.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كما تحل سلطنة عمان «ضيف شرف» في الدورة الـ 56 من المعرض، في حين اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون «شخصية المعرض».

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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