وزير الصحة ينعى أخصائي جراحة قلب توفى أثناء عمله بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:26 مساءً - نعى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب أحمد ماهر منصور أخصائي جراحة القلب بمعهد ناصر -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الطبيب أحمد ماهر منصور، توفى، صباح اليوم الجمعة، خلال نوبتجية عمله في معهد ناصر، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، وبعد محاولات لإنعاش قلبه استمرّت لمدة ساعة، دون استجابة.