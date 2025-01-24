بشاير رمضان، الغرف التجارية تزف بشرة سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:50 صباحاً - أسعار السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان؛ يفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك أقل من 36 يومًا، الذي مع اقترابه يبدأ المواطنون في الاستعداد لقدومه بشراء السلع الغذائية وأصناف ياميش رمضان على عادة كل عام، الأمر الذي أدى إلى زيادة طلبات الشراء وارتفاعات نسبية في أسعار السلع في بعض المواسم السابقة.

إلا أن الغرف التجارية تتوقع أن يكون موسم شهر رمضان 2025 مغايرًا للعام الماضي، وأن مع اقتراب الشهر الكريم لن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات في الأسواق.

اسعار السلع الغذائية

اتحاد الغرف التجارية يرصد مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق

نستعرض في البداية أبرز ما جاء في تقرير الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ بشأن رصد مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.

اسعار السلع الغذائية

أرصدة السلع الغذائية تتجاوز الأربعة أشهر

ووفقًا لرصد الاتحاد العام للغرف فإن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان، إذ يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6.3 شهر للزيوت، كما أن هناك شحنات لم يتم تفريغها، إذ ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، وعليه فمن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.

انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والفول

يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الجملة لبعض السلع منها القمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان الكريم، إلى جانب استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي أيضًا سيظهر آثار هذا الاستقرار خلال شهر رمضان.

الدكتور علاء عز

مخزون وفير من السلع الغذائية يكفي 10 أشهر

وعلق الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد على ما جاء في التقرير؛ قائلًا: إن يوجد مخزون وفير من السلع الغذائية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر، وذلك حسب نوع السلعة.

أسباب توافر السلع الغذائية في الأسواق

وعن عوامل توافر السلع الغذائية في الأسواق، أشار إلى أنه ترجع إلى المنافسة الشديدة بين المنتجين والتجار، التي ساهمت في استقرار الأسعار، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

توقيع عقود استيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية

كما أشار إلى أن مصر وقعت خلال الفترة الماضية عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل القمح والزيوت، مما يعزز من توافر السلع في الأسواق.

اسعار السلع الغذائية

انخفاض الأسعار عالميًا يبشر بانخفاضات كبيرة محليًا مع اقتراب رمضان

وأوضح «عز» أن انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا؛ مثل القمح والزيوت، ساهم في انخفاض أسعارها المحلية، مما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

اسعار اللحوم

استقرار اسعار اللحوم مدعومة بزيادة المعروض

وأشار إلى أن أسعار اللحوم شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومة بزيادة المعروض وتوافر البدائل.

توقعات باستمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية

وتوقع الدكتور علاء عز أن تستمر موجة الانخفاضات في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين.

اسعار السلع الغذائية

أسعار السلع لبعض الأصناف شهدت تراجعًا

وفي نفس السياق؛ قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع لبعض الأصناف شهدت تراجعًا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزارة التموين أعلنت أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر، فالحكومة ممثلة في وزارة التموين أعلنت بشكل قاطع أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن، وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع.

متى بشاي

المخزون الاستراتيجي من القمح يتجاوز أربعة أشهر

واستطرد قائلًا: إن المخزون الاستراتيجي من القمح يتجاوز أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.

أسباب انخفاض أسعار السلع

وعن أسباب انخفاض أسعار السلع، أشار إلى أن هناك أسبابًا رئيسية لتراجع الأسعار، يأتي على رأسها توقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل القمح والزيوت، مما يعزز من توافر هذه السلع في الأسواق.

بشائر بانخفاضات كبيرة في أسعار السلع

وتابع: انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، ساهم في انخفاض أسعارها المحلية، مما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الحكومة تسعى لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين

وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تسعى لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.

اسعار السلع الغذائية

انخفاض المعدل السنوي للتضخم للشهر الرابع على التوالي

وأشار إلى أن جهود الحكومة أسفرت عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي، وذلك في آخر شهور العام الماضي، مع نهاية سنة شهدت قفزة تضخمية جديدة تزامنًا مع تراجع قيمة الجنيه في الشهور الأولى منها.

موسم شهر رمضان 2025 يختلف كثيرًا عن الموسم السابق

ومن جهته؛ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن موسم شهر رمضان 2025 يختلف كثيرًا عن الموسم السابق، خاصة في وفرة المعروض من السلع، التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اسعار السلع الغذائية

السكر يتصدر الانخفاض بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا

وأشار «المنوفي» إلى أن سعر كيلو السكر تراجع ليتراوح بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيهًا في نفس الفترة العام الماضي، وهو ما يمثل فرقًا ملموسًا لصالح المستهلك.

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق

وتابع: أن أسعار الزيت أيضًا شهدت انخفاضًا واضحًا، إذ يتراوح سعر اللتر حاليًا في الأسواق بين 60 و75 جنيهًا، مقارنة بسعره العام الماضي الذي كان يتراوح بين 95 و97 جنيهًا، ما يُعد خبرًا سارًا للأسر المصرية التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

حازم المنوفي

تراجع الأرز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأوضح أن سعر الأرز في الأسواق يتراوح بين 28 و35 جنيهًا للكيلو حاليًا، بينما كان العام الماضي بين 30 و40 جنيهًا.

اسعار السلع الغذائية

انخفاض أسعار الشاي مقارنة بالعام الماضي

وقال «المنوفي» إن سعر ربع كيلو الشاي تراجع أيضًا خلال الفترة الحالية، إذ يتراوح سعر الشاي بين 50 و55 جنيهًا لوزن الربع كيلو، مقارنة بسعر تراوح بين 57 و60 جنيهًا العام الماضي، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في أسعار هذه المنتجات اليومية.

انخفاض أسعار الفول المدمس مقارنة بالعام الماضي

وأضاف أن أسعار الفول المدمس، الذي يعد من السلع الرئيسية للمستهلك المصري، انخفضت أيضًا ليتراوح سعر كيلو الفول مدمس بين 45 و48 جنيهًا، مقارنة بـ 60 جنيهًا العام الماضي، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

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