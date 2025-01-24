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انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:15 صباحاً - شهدت أسواق النفط تراجعًا اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، القائد الفعلي للمنظمة، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا إلى 77.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 74.31 دولار.

وقال ترامب في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه سيطالب أوبك بخفض تكلفة برميل الخام.

وأضاف أنه سيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمار في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، ارتفاعا من 600 مليار دولار أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق من نفس اليوم، حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة.


تراجع مخزونات الخام الأمريكية

وقال محللون إن الضبابية التي تكتنف سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية واحتمال أن يدفع الرئيس الجديد نحو زيادة إنتاج النفط الأمريكي أثرا أيضا على العقود الآجلة للخام.

لكن مما حال دون المزيد من التراجع، أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2022.

وأمس الخميس، انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لتواصل خسائرها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.2% إلى 75.26 دولار.

قال ترامب إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الرسوم يمكن تطبيقها على «دول أخرى مشاركة» أيضًا.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10% على الصين لأن مادة الفنتانيل المخدرة يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة من هناك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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