وزير السياحة يناقش توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:50 صباحاً - التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع نظيره للسياحة والصناعة بدولة إسبانيا، وذلك بمقر إقامة المعرض السياحي الدولي FITUR2025.

مشاركة مصرية في المعرض السياحي الدولي بإسبانيا

وخلال هذا اللقاء تم استعراض ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة في ظل شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري.



وخلال اللقاء، أكد الوزيران على عمق العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإسبانيا وخاصة في ظل التوافق بينهما في العديد من الآراء الاستراتيجية وخاصة فيما يخص جهود تحقيق السلام والاستقرار بين الدول.

كما تطرقا أيضًا للحديث عن العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإسباني ولا سيما في ظل وجود تقارب بينهم ومجالات اهتمام عديدة منها تشجيع الكثير من الشعب المصري للفرق الرياضية المختلفة في إسبانيا مثل ريال مدريد وبرشلونة.

اهتمام الشعب الإسباني بالمعالم السياحية المصرية

كما تم الإشارة إلى شغف الشعب الإسباني واهتمامه الكبير بزيارة مصر والتعرف على معالمها ومقوماتها السياحية والأثرية فهي من المقاصد السياحية المفضلة لديه.

وتحدث شريف فتحي عن أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تشهد الحركة السياحية الوافدة منه لمصر مزيد من النمو.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الإسباني أن الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا من المقرر أن تشهد نموًا أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة مع تحسن واستقرار الأوضاع الجيوسياسية والظروف الاستثنائية التي كانت تشهدها المنطقة.

12 بعثة أثرية تعمل في مجال الحفريات بمصر

وناقش الوزيران إمكانية توقيع مذكرة تفاهم، قريبًا، بين البلدين لتعزيز مزيد من التعاون بينهما في مجال السياحة واستمرار التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، حيث تعمل في مصر 12 بعثة أثرية إسبانية في مواقع أثرية متعددة.

وفي نهاية اللقاء دعا شريف فتحي، وزير السياحة والصناعة الإسباني، لزيارة مصر قريبًا والاستمتاع بتنوعها السياحي وزيارة المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، أجرى جولة داخل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR2025، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالجناح من شركات سياحة ومنشآت فندقية، وتحدث معهم عن حجم أعمالهم بالنسبة للحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإسباني ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

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