نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

مقتل جنديين بمواجهات مع جماعة الحو ثي بتعز - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

تواصل الإرتفاع التاريخي لأسعار الصرف - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث شيقة.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الحلقة 10 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الهوى سلطان.. يكتسح الإيرادات بأرقام قياسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:15 صباحاً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.
 

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

d177ed3d5b.jpg
4cf71e063d.jpg
dfa83fc1e4.jpg

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر ضد سلوفينيا بمونديال اليد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق