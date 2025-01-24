الرياضة - 10:06 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 10:06 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن في مصر استقرارًا ملحوظًا في آخر تحديث لسعره خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث توقفت الأسعار عن الارتفاع الذي شهدته بعض العيارات في اليومين الماضيين، بعد أن سجلت الأسعار زيادة محدودة أمس، خاصة في عيار 21.

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سعر الذهب الآن عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا اليوم، ليصل إلى 4371.5 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو 4007.25 جنيه للبيع، و3981 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 3825 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 2550 جنيهًا للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وحقق سعر جرام الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2185.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر الآن نحو 1639.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر الآن مسجلا نحو 30600 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل. يأتي ذلك نتيجة تراجع الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سياسات اقتصادية مرتقبة، بالإضافة إلى إشارات البنك الفيدرالي الأمريكي بعدم خفض أسعار الفائدة إلا مرة واحدة خلال عام 2025.

أسعار الذهب بالمصنعية

تعد المصنعية من العوامل التي تزيد من تكلفة الذهب عند شرائه، إذ تتراوح نسبة المصنعية بين 5% و10% من سعر الجرام، وتعتمد هذه النسبة على تصميم القطعة الذهبية وتكلفتها، بالإضافة إلى مكان البيع.

ففي المناطق الراقية والمحلات الكبرى في المدن الكبرى، تكون المصنعية أعلى، في حين تقل في المناطق الشعبية والمحلات الصغيرة، لذا ينصح العملاء بالتأكد من معرفة نسبة المصنعية قبل الشراء لتجنب الزيادات غير المتوقعة في الأسعار.