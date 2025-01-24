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إنبي يوقع اتفاقية تعاون مع نادي الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

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إنبي يوقع اتفاقية تعاون مع نادي الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

إنبي يوقع اتفاقية تعاون مع نادي الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً -  في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الرياضية بين نادي إنبي ونادي الاتحاد الليبي، وقع اليوم أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اتفاقية تعاون شاملة مع نادي الاتحاد الليبي، وذلك بتحقيق الاستفادة المشتركة في الجوانب الفنية والإدارية لكرة القدم.

وتتضمن الاتفاقية مجالات متعددة تشمل تبادل المدربين، الإداريين، الأطباء، والتعاون في انتقال اللاعبين بين الفريق الأول وقطاعات الناشئين، حيث تم وضع آلية منظمة لتنفيذ الاتفاقية تعتمد على خطابات رسمية بين الجانبين لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعّال.

 

وأكد  أيمن الشريعي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية نادي إنبي لتوسيع نطاق التعاون مع الأندية العربية الشقيقة وتعزيز مكانته على الساحة الرياضية الإقليمية.

 وأضاف: “نحن على ثقة أن هذا التعاون سيحقق تطورًا ملموسًا للطرفين في الأداء الفني والإداري.”

وفي إطار التنفيذ الفعلي للاتفاقية، تم انضمام ثلاثة مدربين من نادي إنبي إلى قطاع الشباب والناشئين بنادي الاتحاد الليبي لتولي الإدارة الفنية، حيث من المقرر إرسال أفراد من الأجهزة المعاونة خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع الشباب والناشئين بشكل أكبر.

ومن جهته، أعرب  محمد بن إسماعيل، رئيس نادي الاتحاد الليبي، عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بالروح الجادة التي أظهرها رئيس نادي إنبي خلال تنفيذ الاتفاقية. وقال: “فخورون بهذا التعاون الذي بدأ بتنفيذه بشكل فوري ومتميز، نشكر  أيمن الشريعي الذي بذل جهودًا كبيرة لتفعيل الاتفاقية والعمل على تحقيق أهدافها بأسرع وقت.”

فيما صرح  محمد رفاعي، المدير التنفيذي لنادي إنبي، أن زيارة وفد النادي شملت جولة شاملة داخل منشآت نادي الاتحاد الليبي، حيث تم الاطلاع على البنية التحتية المتطورة والمرافق الرياضية الاحترافية.

 وأشاد رفاعي بحفاوة الاستقبال وعمق العلاقات الأخوية التي تربط الناديين.

يُذكر أن مراسم التوقيع تضمنت تبادل الدروع التذكارية كرمز للصداقة والتقدير المتبادل، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الناديين الشقيقين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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