تشيلسي يسعي لضم موهبة مغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:20 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي تشيلسي تحركت من أجل ضم موهبة مغربية واعدة، في محاولة لتعويض رحيل منتظر للإيطالي تشيزاري كاسادي.



ومن المتوقع أن يترك لاعب الوسط كاسادي تشيلسي، مع وجود عدة أندية من الدوري الإيطالي مهتمة بخدماته، خصوصا لاتسيو الذي قدم له عرضا بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك كاسادي سوى في 17 مباراة فقط منذ انضمامه مقابل 12.6 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان في 2023، وقضى فترتي إعارة في ريدينج وليستر سيتي.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، أن تشيلسي يضغط بقوة للتعاقد مع رضا بلحيان من هيلاس فيرونا.

وأضافت الصحيفة أن النادي اللندني تقدم بعرض قيمته 15 مليون يورو (12.6 مليون جنيه إسترليني)، لضم اللاعب المغربي.

وشارك بلحيان في 20 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل هدفين، كما خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب المغربي.

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