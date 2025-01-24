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يحدث الآن: مغادرة نادي يمني عبر مطار صنعاء للمشاركة بهذه البطولة ! - أخبار كلمتك

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يحدث الآن: مغادرة نادي يمني عبر مطار صنعاء للمشاركة بهذه البطولة ! - أخبار كلمتك

يحدث الآن: مغادرة نادي يمني عبر مطار صنعاء للمشاركة بهذه البطولة ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

تغادر الآن بعثة نادي أهلي صنعاء عبر مطار صنعاء الدولي إلى قطر .

و غادرت بعثة النادي لخوض معسكر تدريبي خارجي استعداداً لمواجهتي دهوك العراقي يوم 4 فبراير والنصر الإماراتي يوم 19 فبراير ضمن البطولة الخليجية للأندية.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات سابقة حقق الفوز بواحدة وخسر أثنتين .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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