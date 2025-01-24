توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات اليمنية - أخبار كلمتك

يتـــوقع المركز الوطني للأرصــاد والإنــــذار المبــكر:

- أجواء باردة إلى شديدة البرودة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) .

- أجواء باردة إلى باردة نسبياً على مرتفعات ( الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة ) وأجزاء من المناطق الصحراوية.

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يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر الإخوة:

- المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتيطات من الأجواء الباردة والشديد البرودة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد