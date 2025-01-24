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توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

 

يتـــوقع المركز الوطني للأرصــاد والإنــــذار المبــكر:
- أجواء باردة إلى شديدة البرودة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) .
- أجواء باردة إلى باردة نسبياً على مرتفعات ( الجوف، مأرب، المحويت،  إب،  تعز،  لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة  ) وأجزاء من المناطق الصحراوية.
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يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر الإخوة:
- المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتيطات من الأجواء الباردة والشديد البرودة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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