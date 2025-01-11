احتفالات جنود السودان بتحرير ود مدنى (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:10 مساءً - نشر حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر احتفالات جنود الجيش السوداني بعد تحرير مدينة ود مدني.

الجيش السوداني يسيطر على مدينة ود مدني

ودخل الجيش السوداني، اليوم السبت، مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، لأول مرة منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة في ديسمبر 2023

وتعتبر مدينة ود مدني ذات أهمية استراتيجية، خاصة أنها تقع وسط البلاد، وتعتبر السيطرة عليها انتصار كبير للجيش السوداني على حساب مليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني يطلق عملية كبيرة

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني أطلق عملية عسكرية قبل أيام، هي الأضخم والأكبر منذ سقوط ود مدني لاستردادها، وبدأ التحرك على 3 محاور، محور شرقي من مدينة الفاو بولاية القضارف ومحور جنوبي من ولاية سنار ومحور غربي من مدينة المناقل.

ومكنت هذه التحركات الجيش السوداني من استرداد عدة مدن وبلدات بعد تضييق الخناق خلال الأيام الماضية على مليشيا الدعم السريع قبل أن يتمكن الجيش من دخول مدينة مدني اليوم وعبور قواته المحور الشرقي لجسر حنتوب والوصول إلى عمق مدينة ود مدني.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدم الجيش السوداني في بحري، واستطاع استعادة معظم أحياء المدينة الشمالية، وبينها الحلفايا وشمبات والكدرو من سيطرة قوات الدعم السريع.

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