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الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير ود مدنى - أخبار كلمتك

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الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير ود مدنى - أخبار كلمتك

الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير ود مدنى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:10 مساءً - هنأ مكتب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، في  بيان صحفي، الشعب السوداني بدخول قواتها مدينة ود مدني.

 الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية يهنئ شعبه لاستعادة ود مدني

وأوضحت هيئة قيادة القوات المسلحة السودانيه أن قواتها بعد دخول مدينة ود مدني  تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة.

القوات السودانية تؤكد لشعبها استعادة ود مدني

وأضافت أننا  نؤكد لشعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا الإرهاب في البلاد وتحديدا مدينة ود مدني.

وأوضحت أن التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان وللشعب السوداني وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره، كما دعت بالجنة والخلود للشهداء  الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد الأسرى والمفقودين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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