الرياضة - 09:26 - الرياح الظاهرة الأبرز.. توقعات «الأرصاد» لحالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:26 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، متوقعة أن يسود طقس شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع.

حالة الطقس اليوم

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــا.

حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد من حالة الطقس اليوم مشيرا إلى تكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس

توقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة طقسمائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصادالجوية، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

نشاط الرياح

لفتت هيئة الأرصادإلى أنه من المتوقع وجود نشاط في الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

خرائط الأقمار الصناعية

رصدت خرائط الأقمار الصناعية وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر من البرودة الشديدة ليلًا، خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط: يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح تكون شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح تكون شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 11 الصغرى، 19 العظمى

الإسكندرية 12 الصغرى، 18 العظمى

أسوان 14 الصغرى، 25 العظمى

الأقصر 13 الصغرى، 24 العظمى

شرم الشيخ 15الصغرى، 23 العظمى

الغردقة 14 الصغرى، 22 العظمى

سوهاج 12 الصغرى، 22 العظمى

المنيا 10 الصغرى، 20 العظمى

طنطا 11 الصغرى، 19 العظمى

دمنهور 12 الصغرى، 18 العظمى

الزقازيق 11 الصغرى، 19 العظمى

الإسماعيلية 10 الصغرى، 20 العظمى

السويس 11 الصغرى، 20 العظمى

بورسعيد 13 الصغرى، 18 العظمى

دمياط 13 الصغرى، 18 العظمى

الفيوم 10 الصغرى، 19 العظمى

بني سويف 10 الصغرى، 19 العظمى

أسيوط 11 الصغرى، 21 العظمى

قنا 13 الصغرى، 23 العظمى

مرسى مطروح 12 الصغرى، 17 العظمى

العريش 10 الصغرى، 19 العظمى

رفح 10 الصغرى، 19 العظمى

الخارجة 11 الصغرى، 22 العظمى

سيوة 9 الصغرى، 18 العظمى

مرسى علم 15الصغرى، 24 العظمى

شلاتين 17 الصغرى، 26 العظمى

حلايب 18 الصغرى، 25 العظمى