أهلي 2005 يفوز على سيراميكا بهدف في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:55 مساءً - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي فرع مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف الاهلي قبل عشر دقائق من نهاية عمر الشوط الثاني والمباراة عن طريق حسام عادل، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عبرت بنجاح إلى داخل المرمى ليفوز الأهلي بالمباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005 رصيده إلى 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، مسجلًا 29 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه

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