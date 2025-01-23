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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة وأبطال مسلسل «أهل الخطايا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة وأبطال مسلسل «أهل الخطايا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة وأبطال مسلسل «أهل الخطايا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:11 مساءً - بدأ صناع وأبطال مسلسل «أهل الخطايا» تصوير العمل، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وجمعت المشاهد الأولى بين عدد من نجوم الفن أبرزهم: جمال سليمان، مع كل من سوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر ومطرب المهرجانات اسلام كابونجا، وآحرين

العمل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل «أهل الخطايا» التعاون الثاني الذي يجمع المخرج رؤوف عبد العزيز بالفنان جمال سليمان، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل «الطاووس» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 وحقق نجاح جماهيري كبير.

أحداث مسلسل أهل الخطايا

تدور أحداث مسلسل «أهل الخطايا» في إطار درامي تشويقي حيث يتناول العديد من القضايا والجرائم الحقيقية التي خرجت من رحم الواقع، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

أبرز أعمال جمال سليمان

مؤخرا عرض للفنان السوري جمال سليمان مسلسل «عملة نادرة»، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وضم العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم، نيللي كريم، مريم الخشت، جومانا مراد، هشام عاشور، أحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ودارت أحداثه في إطار صعيدي عن عائلتين تتنافسان على السلطة والثروة، وتتأجج بينهما الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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