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مشاهير العرب - قبل عرضه.. طرح الإعلان الرسمي لـ «لأول مرة» بطولة تارا عماد (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. طرح الإعلان الرسمي لـ «لأول مرة» بطولة تارا عماد (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. طرح الإعلان الرسمي لـ «لأول مرة» بطولة تارا عماد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:11 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «لأول مرة» من بطولة الفنانة تارا عماد، البرومو الدعائي للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية في الفترة المقبلة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «لأول مرة»، شاركت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو الدعائي له، قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم لأول مرة، بدايةً من يوم 29 يناير في جميع دور العرض».

أحداث فيلم لأول مرة

ويدور فيلم لأول مرة، حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سرًا خطيرًا ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

أبطال فيلم لأول مرة

فيلم لأول مرة، من بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.

أحدث أعمال تارا عماد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة تارا عماد عرض أحدث أعمالها الفنية «درويش»، وتقدم تارا خلال أحداث الفيلم التي تعود لحقبة الأربعينات دور مليء بالأكشن والمطاردات، والفيلم من بطولة عمرو يوسف إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويسجل فيلم درويش التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدم الثنائي فيلم «شقو» الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نسب إيرادات عالية بشباك التذاكر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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