الصحة: بروتوكول بين المؤسسة العلاجية و«كونسرف» لتطوير الخدمة بمستشفى هليوبوليس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 07:11 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية ومجموعة "كونسرف"، لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفى هليوبوليس، يأتي ذلك في إطار الحرص على النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير، والدكتور حسين كمال المدير العام لمجموعة "كونسرف" والمدير الإقليمي لمستشفيات جامعة فيينا الدولية، بحضور مدير اقتصاديات الصحة بالوزارة الدكتورة شيماء إمام، ومدير عام مستشفى هليوبوليس الدكتور شريف عبد الستار، ورئيس القطاع المالي والاستثمار لمجموعة "كونسرف" أحمد ناجي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار- في بيان، اليوم /الخميس/- أن هذا التعاون يأتي في ضوء التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية بما يلبّي احتياجات المجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وقال المتحدث، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم برنامج طبي متكامل يعتمد على البروتوكولات العلاجية الناجحة في أوروبا، مع مراعاة المتطلبات الطبية والمعايير الصحية المطبقة في مصر، يشمل ذلك تطوير أنظمة تشغيلية ومعلوماتية شاملة لجميع أقسام المستشفى، وتدريب الكوادر الفنية عليها، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتجديد المعدات الطبية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية، علاوة على إنشاء برامج توأمة طبية مع مستشفيات جامعة فيينا في العديد من التخصصات.

وأضاف أن البروتوكول يسعى إلى تأهيل المستشفى للحصول على الاعتمادات الطبية المحلية والدولية مثل (GAHAR)، و(JCI)، بالإضافة لزيادة سعة المستشفى، والتي تتضمن زيادة السعة السريرية، وعدد غرف العمليات، زيادة سعة قسم العناية الحرجة والمركزة، إلى جانب استحداث قسم متكامل لأمراض وجراحة القلب والصدر، وإنشاء وتجھیز مركز متكامل لجراحة العظام والعمود الفقري وجراحات المناظیر، وإضافة قسم متكامل لجراحات الیوم الواحد ومناظیر الجھاز الھضمي.