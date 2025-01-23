الرياضة - 03:06 - الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 47283 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:06 مساءً - كشفت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة لـ 47283 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الإصابات داخل الأراضي المحتلة أيضًا إلى 111472 مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالوا يواجهون الصعوبات في الوصول لآلاف الضحايا المتواجدين تحت الأنقاض.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن 122 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بينهم 120 شهيدًا انتشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، بدأت الأولى صباح الأحد الماضي، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير 2025، (06:30 بتوقيت غرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.