الرياضة - 05:26 - الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:26 مساءً - حالة الطقس غدًا.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويها هاما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 24 يناير 2025.

وقالت «الأرصاد»، بحسب بيانها اليوم الخميس: إنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:40 كم / ساعة) وارتفاع الأمواج (2:3 متر).

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار على العديد من المناطق بداية من اليوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل، ويكون هناك شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق في الساعات الأولى من الصباح مع نشاط الرياح على بعض المناطق.