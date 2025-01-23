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الرياضة - 05:26 - انخفاض سعر الدولار.. «خبيرة مصرفية»: دفعة قوية للجنيه المصري 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:26 - انخفاض سعر الدولار.. «خبيرة مصرفية»: دفعة قوية للجنيه المصري 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - انخفاض سعر الدولار.. «خبيرة مصرفية»: دفعة قوية للجنيه المصري 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:26 مساءً - انخفض سعر الدولار في البنك المركزي بحوالي 55 قرشا أمام الجنيه المصري منذ مطلع شهر يناير الجاري، بنسبة تحسن في العملة المحلية بلغت 1%

أوضحت قوائم أسعار الصرف بالبنك المركزي أن الدولار توقف بنهاية تعاملات اليوم الخميس عند مستويات 50.22 جنيه في الشراء، و50.36 جنيه في البيع.

كان الدولار اختتم تعاملاته أمام الجنيه المصري بنهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستويات 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار صرف البنك المركزي.

يشهد الجنيه المصري مساحة من التحسن بعدما أدى الضغط المتكرر على طلب العملة الأجنبية بأغراض الاستيراد وتمويل تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلي «سندات وأذون خزانة» إلى ارتفاع الدولار ليتخطى 51 جنيها لكل دولار قبل نهاية الشهر الماضي.

أشارت بيانات صادرة من البنك المركزي هذا الشهر إلى أن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة تخطت الـ 38 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024.

الدولار والجنيه

قالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إن التحركات الحالية في أسعار الصرف طبيعية نتيجة المرونة في العرض والطلب، مشيرة إلى أن أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار بنهاية العام الماضي تمثل في قيام الدولة بسداد أقساط وفوائد ديون بحوالي 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ذلك ضمن أرصدة مسددة في نفس الصدد بنحو 39 مليار دولار خلال العام 2024.

ورأت «الدماطي» أن ضعوطاً أخرى أثرت على سعر الصرف كالعجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت البلاد عجزاً قدره 991.2 مليون دولار وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب مخاطر المرور عبر البحر الأحمر.

أضافت الدماطي في تصريحاتها لـ«الأسبوع» أن الجنيه المصري مرشح للحصول على دفعة قوية خلال عام 2025، تساهم فيها التغيرات الجيوسياسية «وقف إطلاق النيران في غزة» بقدر كبير، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الذي ستتركة عودة الملاحة في منطقة البحر الأحمر، وتزايد تدفقات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج إلى جانب افتتاح المصري الكبير والذي يلقي حملة ترويجية كبيرة في الوقت الجاري.

لا تستبعد الدماطي أن يعود الدولار للتداول أمام الجنيه عند مستويات 47 و48 جنيها خلال العام 2025، لكنها حظرت أيضًا من الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخري والتي يقع تأثيرها المباشر على العملة في حالة تخارج الأجانب.

الخبيرة المصرفية أشارت إلى أن توقعات بنك الاستثمار الأمريكي لـ سعر الدولار خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر تصل إلى 53.25 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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