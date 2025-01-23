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«مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

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«مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

«مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:30 مساءً - إن زهرة اللوتس حيـن تتفتـــح لا تخشى ريــاح الخمـــاسيــن.. تقول الأسـطورة: إن" جـذور اللوتـس مـن العمــق إلـى الحـد الذى يجعل أية قــوة شـريرة تعجـــز عن اقتلاعهـــا ٠٠٠هكذا مصــــر".. بهذه العبارة البسيطة في كلماتها وتحمل معان كبيرة، افتتحت الشئون المعنوية للقوات المسلحة موسوعتها «مصر.. التاريخ والحضارة» وقدمتها في عدة أجزاء من تاريخ مصر القديم، حتى اليوم.

وحمل غلاف الموسوعة صورة معبرة عن تاريخ كفاح الشعب المصري وجيشه الوطني على مر العصور.

الموسوعة خطفت أنظار الحاضرين خلال افتتاح فعاليات الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، خلال زيارتهم جناح القوات المسلحة في المعرض، إذ أثنوا على الموسوعة والمادة الشيقة والجذابة التي تضمها.

الموسوعة التي تعد أبرز إصدارات جناح القوات المسلحة هذا العام، حيث تسلط الضوء على تاريخ مصر عبر العصور، بداية من الدولة القديمة وصولاً إلى التاريخ الحديث والمعاصر، كما تستعرض الشخصية المصرية والهوية البصرية التي تميزت بها مصر على مر الزمن.

وشارك في إعداد هذه الموسوعة نخبة من كبار أساتذة التاريخ ودارسيه، بالإضافة إلى مجموعة من ذوي الهمم، مما يضيف بعدًا إنسانيًا وثقافيًا عميقًا لهذا العمل المتميز.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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