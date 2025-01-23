«مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:30 مساءً - إن زهرة اللوتس حيـن تتفتـــح لا تخشى ريــاح الخمـــاسيــن.. تقول الأسـطورة: إن" جـذور اللوتـس مـن العمــق إلـى الحـد الذى يجعل أية قــوة شـريرة تعجـــز عن اقتلاعهـــا ٠٠٠هكذا مصــــر".. بهذه العبارة البسيطة في كلماتها وتحمل معان كبيرة، افتتحت الشئون المعنوية للقوات المسلحة موسوعتها «مصر.. التاريخ والحضارة» وقدمتها في عدة أجزاء من تاريخ مصر القديم، حتى اليوم.

وحمل غلاف الموسوعة صورة معبرة عن تاريخ كفاح الشعب المصري وجيشه الوطني على مر العصور.

الموسوعة خطفت أنظار الحاضرين خلال افتتاح فعاليات الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، خلال زيارتهم جناح القوات المسلحة في المعرض، إذ أثنوا على الموسوعة والمادة الشيقة والجذابة التي تضمها.

الموسوعة التي تعد أبرز إصدارات جناح القوات المسلحة هذا العام، حيث تسلط الضوء على تاريخ مصر عبر العصور، بداية من الدولة القديمة وصولاً إلى التاريخ الحديث والمعاصر، كما تستعرض الشخصية المصرية والهوية البصرية التي تميزت بها مصر على مر الزمن.

وشارك في إعداد هذه الموسوعة نخبة من كبار أساتذة التاريخ ودارسيه، بالإضافة إلى مجموعة من ذوي الهمم، مما يضيف بعدًا إنسانيًا وثقافيًا عميقًا لهذا العمل المتميز.