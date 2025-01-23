الرياضة - 03:06 - الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين لبلدهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:06 مساءً - شدد الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت إلى نزوحهم إلى لبنان. وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي.

وطلب عون من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، المباشرة بتنظيم عملية العودة للنازحين، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المادي والإنساني لتحقيق هذه العودة، لا سيما وإن بعض الدول بدأت فعلياً بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأعرب عون عن أمله في استمرار التعاون بين لبنان والمفوضية، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فيليبو جراندى، وأشار إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون عودة النازحين إلى بلادهم لا بقاءهم في لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل عبء ما يشكلونه عليه على مختلف المستويات، أشار في المقابل إلى أن هناك عددا آخر قد دخل إلى لبنان بعد تلك التطورات وقال" نريد عودة النازحين في اقرب فرصة ممكنة ونحن حاضرون للتعاون معكم في شتى الوسائل"، مشددا على أهمية العمل على وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين البلدين.