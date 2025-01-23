ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:06 - الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين لبلدهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:06 - الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين لبلدهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين لبلدهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:06 مساءً - شدد الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت إلى نزوحهم إلى لبنان. وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي.

وطلب عون من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، المباشرة بتنظيم عملية العودة للنازحين، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المادي والإنساني لتحقيق هذه العودة، لا سيما وإن بعض الدول بدأت فعلياً بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأعرب عون عن أمله في استمرار التعاون بين لبنان والمفوضية، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فيليبو جراندى، وأشار إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون عودة النازحين إلى بلادهم لا بقاءهم في لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل عبء ما يشكلونه عليه على مختلف المستويات، أشار في المقابل إلى أن هناك عددا آخر قد دخل إلى لبنان بعد تلك التطورات وقال" نريد عودة النازحين في اقرب فرصة ممكنة ونحن حاضرون للتعاون معكم في شتى الوسائل"، مشددا على أهمية العمل على وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين البلدين.

اقرأ أيضاً
الرئيس اللبنانى يتسلم النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب القوات الإسرائيلية واستمرار الخروقات يناقض اتفاق وقف النار

الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب القوات الإسرائيلية واستمرار الخروقات يناقض اتفاق وقف النار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البايرن في موقف صعب ومان سيتي مهدد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة 7 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق