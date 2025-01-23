مشاهير العرب - بـأجواء كلثومية.. مي فاروق ضيفة «معكم منى الشاذلي» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:06 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، الفنانة مي فاروق في حلقة خاصة تحتفل من خلالها بمرور الذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق، ومن المفترض أن تقدم باقة من أفضل أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى، حديثها عن الكثير من الأسرار والتفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة «ON» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة مي فاروق في «معكم منى الشاذلي»، قائلة: «في لقاء استثنائي بأجواء كلثومية خالصة.. انتظروا المطربة مي فاروق الليلة في حلقة جديدة من معكم منى الشاذلي واستمتعوا بسهرة طربية جامدة جدا الساعة 10 مساءً على شاشة أون».

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في القوت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».