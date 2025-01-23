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مشاهير العرب - بـأجواء كلثومية.. مي فاروق ضيفة «معكم منى الشاذلي» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـأجواء كلثومية.. مي فاروق ضيفة «معكم منى الشاذلي» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـأجواء كلثومية.. مي فاروق ضيفة «معكم منى الشاذلي» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:06 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، الفنانة مي فاروق في حلقة خاصة تحتفل من خلالها بمرور الذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق، ومن المفترض أن تقدم باقة من أفضل أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى، حديثها عن الكثير من الأسرار والتفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة «ON» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة مي فاروق في «معكم منى الشاذلي»، قائلة: «في لقاء استثنائي بأجواء كلثومية خالصة.. انتظروا المطربة مي فاروق الليلة في حلقة جديدة من معكم منى الشاذلي واستمتعوا بسهرة طربية جامدة جدا الساعة 10 مساءً على شاشة أون».

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في القوت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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