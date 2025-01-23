الرياضة - 08:46 - حدث وأنت نائم| قرارات عاجلة ضد مرتكب «جريمة الأقصر».. والتحقيق في احتجاز فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:46 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها قرار قضائي بمنع اللاعب صالح جمعة من السفر، وقرارات عاجلة من النيابة ضد مرتكب «جريمة الأقصر» المرعبة، و«النيابة» تواصل التحقيق في واقعة احتجاز فتاة 6 سنوات في غرفة مظلمة، وغيرها، والتي سنعرضها في هذا التقرير.

3 قرارات عاجلة من النيابة ضد مرتكب «جريمة الأقصر» المرعبة

أمرت النيابة العامة الجزئية بمحافظة الأقصر، بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات، لبيان عما إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث النهائية حول الواقعة وكشف ملابسات ما جرى فيها، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لم يتجاوز الـ 20 ثانية، لشخص يحمل رأس جاره ويتجول بها أمام المواطنين بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

وأظهر فيديو حادث الأقصر، أن الشاب أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، حيث ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

وظهر في فيديو حادث الأقصر، جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس، ويحاول أكل أجزاء منها، وذلك وسط ذهول من أهالي المحافظة.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيان صحفي عن جريمة الأقصر، قالت فيه: «إنها نجحت في القبض على مضطرب نفسي بالأقصر، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، ما أدى لوفاته».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مرتكب جريمة الأقصر، وتم نقل جثمان المجني عليه لـ مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق.

وتعمل النيابة العامة، على كشف تفاصيل أكثر عن حادث الأقصر، ودوافع الجاني أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقوع الجريمة.

ماذا حدث قبل جريمة الأقصر؟.. مفاجأة صادمة في أقوال شهود العيان والداخلية تكشف الدوافع

حادث الأقصر.. بعد مرور 4 سنوات على مذبحة الإسماعيلية، التي هزت الرأي العام، عندما أقدم شاب على قتل آخر وفصل رأسه والتجول بها أمام أعين المارة وسط الشوارع، تكرر نهج جريمته مجددًا بليلة الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في محافظة الأقصر، وأنهى خلالها شابًا حياة شخص وفصل رأسه وسط ذهول الأهالي.

وكشفت وزارة الداخلية، عن القبض على مرتكب حادث الأقصر مؤكدة أن مهتز نفسي اعتدى على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، مما أدى لوفاته، وجاري تكثيف الجهود للوقوف على أسباب وملابسات حادث الأقصر.

وأوضح شهود العيان على حادث الأقصر، أن المتهم يعتاد تعاطي المواد المخدرة، ويعاني من اضطرابات نفسية، ولم تسبقه علاقة مع المجني عليه، ولا يوجد ثمة خلافات بينهما، كما أنه اعتاد التشاجر مع الأهالي في المنطقة.

وأضاف شهود العيان، أنه في يوم حادث الأقصر، فوجئ الجميع بإقدام الشاب المتهم على قتل المجني عليه، الذي كان يتجول بالصدفة بالشارع، ومن ثم فصل رأسه عن جسده، وظل يهمهم بكلمات غير مفهومة، ومن ثم ألقى برأس الضحية من يديه، ملطخًا يده بدمائه ودوّن بها على الجدران.

«النيابة» تواصل التحقيق في واقعة احتجاز فتاة 6 سنوات في غرفة مظلمة

تواصل نيابة جنوب الجيزة التحقيق في واقعة احتجاز شاب وعمه لشقيقته نحو 6 سنوات، داخل غرفة مُظلمة، بمنزلهم في منطقة البدرشين بالجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب، بورود بلاغًا للرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سيدة تتهم نجلها وعمه باحتجاز ابنتها قرابة 6 سنوات، داخل حجرة مظلمة بمنزلهم، ولم تتمكن من تحريرها طوال تلك الفترة خوفًا منهم نظرًا لوفاة زوجها والد الفتاة المحتجرة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفتاة محتجزة داخل غرفة مظلمة ومقيدة بسلاسل حديدية، وتم تحريرها والقبض على شقيقها وعمه، وأخطر اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب.

بعد رفضه سداد نفقة طليقته.. قرار قضائي بمنع اللاعب صالح جمعة من السفر

أصدرت المحكمة المختصة، بالقاهرة الجديدة، قرارًا بمنع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، من السفر، وذلك بسبب عدم سداد مبلغ نفقة طليقته.

كانت قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق، شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته التي تقدر بمبلغ 420 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، ألزمت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق، بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

كانت طليقة اللاعب صالح جمعة، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع من عام 2019 وحتى عام إقامة الدعوى في 2020.

وتقدم اللاعب صالح جمعة باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة وقضت المحكم بتعديل الحكم بأن يؤدي لطليقته 35 ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعا وألزمت الاعب بالمصروفات.