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طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

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طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:15 مساءً - طرح اليوم فيلم Sonic the Hedgehog 3، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد مُضي شهر واحد من عرضه في صالات السينما، حيث حقق إيرادات كبيرة، بلغت 422 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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