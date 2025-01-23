عرض مسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:10 مساءً - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل “الفهد” بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وكتبت الشركة المتحدة عبر منصاتها: انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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