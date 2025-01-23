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حفل جديد لـ المولوية المصرية والمنشد عامر التوني بقبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

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حفل جديد لـ المولوية المصرية والمنشد عامر التوني بقبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

حفل جديد لـ المولوية المصرية والمنشد عامر التوني بقبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:10 مساءً - يستقبل مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، المنشد الدكتور عامر التوني ولقاء يتجدد وفرقته المولوية المصرية في الـ 7:30 مساء غدًا الجمعة 24 يناير.

يقول التوني: "إن المولوية تبدأ حلقة ذِكْرها بالسلام الملفوف، حيث الإنشاد من دون إيقاع، ثم الإنشاد على إيقاع بطيء يعرف بالمصمودي الكبير، بعده يرتفع الإيقاع إلى ما يعرف بـ الإيقاع المقسوم، ثم تزداد سرعة الإيقاع إلى نهايته، وهو ما يعرف بالإيقاع الملفوف، وهذا التركيب بتصعيداته يعرف بالسلام المولوي. 

وانفرد "التوني" بالإنشاد الصوفي واعتاد جمهور "المولوية المصرية" على الرحلة الصوفية الروحية التي يأخذهم خلالها بإنشاده لأشعار الرومي وابن الفارض والتراث الصوفي وبمصاحبة راقصي المولوية وفرقته الموسيقية.  

فرقة المولوية المصرية

"المولوية المصرية" هي فرقة انشاد صوفي تأسست عام ١٩٩٤ على يد مُنشدها د. عامر التوني، الذي اهتم بتوثيق وحفظ التراث مستعينًا بدراسته العلمية بأكاديمية الفنون لجمع تاريخ المولوية في مصر وطرح التراث المولوي المصري بالساحة العالمية ليؤكد للعالم خصوصية تراث مصر بين الأمم لتأكيد هويتها الثقافية.. الطريقة "المولوية" أسسها جلال الدين الرومي، وتعلمها من أستاذه شمس الدين التبريزي، ومن ثم انتقلت كطريقة صوفية قائمة على السماع من مدينة قونية التركية إلى الهند وسوريا ومصر والمغرب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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