مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:01 مساءً - حقق البرومو الرسمي لـ فيلم «Daveed: The Story of a fighter»، أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه عبر تطبيق الفيديوهات «يوتيوب»

تيزر فيلم المالايالام The Story of a fighter، حقق هذه المشاهدات، بينما يظهر من خلاله الممثل المصري مو إسماعيل والتنافس بينه وبين أنتوني فارجيز، بحلبة المصارعة.

وسيطر التشويق والأكشن على لقطات البرومو، حيث ظهر خلاله الفنان مو إسماعيل وهو على حلبة المصارعة ضد أنتوني فارجيز، إذ يقدم إسماعيل دور «سينول أحمدوف» وهو الشخصية المنافسة لبطل الفيلم أنتوني فارجيز والذي يقدم دور المقاتل «أبو».

فيلم «The Story of a fighter» من تأليف جوفيند فيشنو بالتعاون مع ديبو راجيفان، وإخراج جوفيند فيشنو وهو أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة الفنان مو إسماعيل ويعد الممثل المصري الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشارك في السينما الهندية مرتين، وكانت المرة الأولي من خلال الجزء الثاني من فيلم «huda Haafiz» والذي عرض منذ عامين، وهو من أفلام الحركة المهمة في بوليوود، بينما الثانية كانت من خلال فيلم من سينما الجنوب الهندية (المالايالامية) وهو «Daveed».

أحداث فيلم The Story of a fighter

أشار مو اسماعيل في تصريحات صحفية، إلى أن الفيلم بمثابة تجربة جديدة ومختلفة، إذ يعد الأول من نوعه كفيلم رياضي درامي يقدم في صناعة السينما في الجنوب، وخاصة سينما المالايالامية، موضحا أن الأحداث تدور في إطار دراما انتقامية مليئة بالإثارة حول عالم المقاتلين.

ونوه إلى أنه يتم تصوير كل مواجهة على أنها عمل فني، فالعمل يهدف إلى مزج مشاهد الحركة المكثفة مع حبكة عميقة من خلال شخصيات العمل، مما يعد الجمهور في كل أنحاء العالم بفيلم ترفيهي مليء بالحركة".

أبطال فيلم «Daveed: The Story of a fighter»

ويشارك مو إسماعيل في بطولة الفيلم مع مجموعة من الفنانين أبرزهم: فارجيز بيبي، وكيتشو تيليس، وجيس كوكو، وليجومول خوسيه، وفيجايارا جهافان، وسايجو كوروب وغيرهم من الفنانين

ومن المقرر انطلاق عرض فيلم «Daveed: The Story of a fighter»يوم 14 فبراير المقبل.