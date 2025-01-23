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مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:01 مساءً - مي فاروق.. تحل اليوم الخميس 23 يناير 2025، المطربة مي فاروق مع الإعلامية منى الشاذلي، في لقاء استثنائي بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض حلقة مي فاروق مع منى الشاذلي.

حلقة منى فاروق بمناسبة رحيل كوكب الشرق

يحتفل برنامج معكم منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة على شاشة قنوات ON، بذكرى مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تستضيف المطربة مي فاروق وفرقتها الموسيقية، لتقدم باقة من أغاني أم كلثوم وسط جمهور كبير من محبي أغاني الست.

مي فاروق مع مني الشاذلي

أعد برنامج معكم منى الشاذلي مسرحًا بهذه المناسبة الذي يحمل طابع حفلات أم كلثوم بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات، وستؤدي، مي فاروق أغاني أم كلثوم ومنها «الأطلال، وانت عمري، وألف ليلة، وعلى بلد المحبوب، وأغدا ألقاك، وأمل حياتي، والحب كله، ودارت الأيام، ولسه فاكر، ويا مسهرني».

مني الشاذلي

منى الشاذلي تروج لـ حلقة منى فاروق

روجت الإعلامية منى الشاذلي لحلقة الفنانة مي فاروق بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: «الخميس والجمعة.. حفلة الست ام كلثوم مع مي فاروق في معكم منى الشاذلي 50 سنة على رحيل ام كلثوم»

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موعد عرض حلقة مي فاروق مع مني الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة مى فاروق في برنامج معكم منى الشاذلي مساء يوم الخميس والجمعة 23و 24 يناير 2025، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON».

مني الشاذلي

وتكون إعادة حلقة الفنانة مي فاروق في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 12 مساءً بتوقيت مصر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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