مشاهير العرب - «ألف تحية».. أحمد سعد يختتم مسلسل «موضوع عائلي 3 بهذا العمل | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:46 مساءً - اختتم الفنان أحمد سعد، نهاية حلقات مسلسل «موضوع عائلي 3 من بطولة الفنان ماجد الكدواني بأغنية «ألف تحية» التي تم طرحها أمس الأربعاء، والتي تصدر من خلالها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأغنية «ألف تحية» لـ أحمد سعد، كلمات محمد حسن، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وتضمنت كلمات أغنية «ألف تحية» لـ أحمد سعد الآتي: «ألف تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية صحاب أحلى نفسية، الناس دي بالذات يستاهلوا سنين سلامات، ولقى بأحضان مطارات ناس مريحة وطبيعية، ألف تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية صحاب أحلى نفسية، الناس دي بالذات يستاهلوا سنين سلامات، ولقى بأحضان مطارات ناس مريحة وطبيعية، ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب بغيرها في تتساوى».

الحلقة الأخيرة لمسلسل «موضوع عائلي 3

شهدت الحلقة الأخيرة من موضوع عائلي العديد من الأحداث المثيرة، حيث قامت «عبلة ــ رانيا يوسف»، بكشف حقيقة ابن خالها «إبراهيم ــ ماجد الكدواني»، أمام عائلتة وابنته «سارة ــ رنا رئيس»، وشعر إبراهيم بالذنب وقام بتسليم نفسه للشرطة، ولكنه أخذ براءة، بعدما تم العثور على دلائل تثبت براءته، تمكن من إيجاد تسجيلات تدين ابنة عمته «عبلة».

كما شهدت الحلقة نهاية سعيدة لـ أبراهيم وأسرته، وذلك بعدما أخذ البراءة من المحكمة، ثم حقق «حسن ــ طه دسوقي»، بتحقيق حلمه ونجح في أول عمل سينمائي له، وانتهت الحلقة بحبس محمد القس ومحمد شاهين لمده عام.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي 3، عد من نجوم الفن أبرزه: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، رانيا يوسف، محمد القس، محمد شاهين، وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.