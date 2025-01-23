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شاهد لقطات من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 (فيديو) - أخبار كلمتك

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شاهد لقطات من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد لقطات من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:15 مساءً -  افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يرافقه عبد الله الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عمان، فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث تحل دولة عمان ضيف شرف المعرض هذا العام. 

 

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 

 وحضر الافتتاح، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة  المصرية للكتاب، وغيرهم. 

 

 

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 وأجرى وزير الثقافة جولة تفقدية لقاعات وأجنحة معرض القاهرة للكتاب، كما تضمن الافتتاح تقديم العديد من العروض والفقرات الفنية المميزة. 

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مواعيد معرض الكتاب 2025 

 ومن المقرر أن يتم فتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة 2025 للجمهور ابتداء من غد الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وذلك في تمام العاشرة صباحًا. 

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 ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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