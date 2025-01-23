بهذا الموعد.. المدارس تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء المدارس الثانوية في كافة المحافظات، في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب.

موعد استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الثانوية تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب في كافة المحافظات، من يوم الأحد الموافق 9 فبراير المقبل.

آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 في المدارس التابع لها الطلاب في كافة المحافظات، يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.

آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وأضافت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، مشددة على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة قبل غلق باب التسجيل.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة حتى الآن، تسجيلها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو من خلال الرابط المباشر التالي: رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025.

طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- يختار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- يضغط الطالب على كلمة تسجيل الدخول.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- يتأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- الضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.