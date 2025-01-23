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بهذا الموعد.. المدارس تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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بهذا الموعد.. المدارس تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

بهذا الموعد.. المدارس تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء المدارس الثانوية في كافة المحافظات، في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب.

موعد استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الثانوية تبدأ في استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب في كافة المحافظات، من يوم الأحد الموافق 9 فبراير المقبل.

استمارة الثانوية العامة 2025
استمارة الثانوية العامة 2025

آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 في المدارس التابع لها الطلاب في كافة المحافظات، يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.

آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وأضافت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، مشددة على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة قبل غلق باب التسجيل.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة حتى الآن، تسجيلها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو من خلال الرابط المباشر التالي: رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025.

طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- يختار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

استمارة الثانوية العامة 2025
استمارة الثانوية العامة 2025

- يضغط الطالب على كلمة تسجيل الدخول.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- يتأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- الضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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