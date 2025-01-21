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وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو» - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو» - أخبار كلمتك

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:31 مساءً - افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المعرض الدولي الزراعي «اجري اكسبو» في دورته العاشرة، والذي يقام علي أرض فندق جرين ديزيرت المعداوي بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير لعام 2025.

وحضر الافتتاح، المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض أجري إكسبو
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالعارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الأجنبية المشاركة فضلا عن الزوار، والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما تفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالتسميد والمبيدات والري الحديث والصوب الزراعية والتقاوي والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض أجري إكسبو
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة

وهو من المعارض المتخصصة في تلبية احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة، حيث يُشارك بالمعرض أكثر من 350 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة تبحث عن فتح أسواق افريقية جديدة ودعم تواجدها بها.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض أجري إكسبو
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة

ويستضيف المعرض بعثات من المستوردين من مختلف الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بهدف تنشيط الصادرات المصرية وتبادل الخبرات حيث يشهد حضور وفود من إيطاليا والهند ونيجيريا والعراق وليبيا والجزائر والكونغو.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض أجري إكسبو
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة

كما تشهد فعاليات المعرض حضور أكثر من 250 مستورد عربي وإفريقي لعقد الصفقات مع الشركات المصرية العارضة بما يعود بالفائدة على زيادة الصادرات وخدمة الاقتصاد القومي وستشهد وجود جناح خاص بكبار الاستشاريين المصريين يضعون خبراتهم أمام أعين أكثر من 30 ألف زائر متخصص.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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