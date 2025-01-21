خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:31 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 خلال هذه الآونة، فبحث الكثير من الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025.

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص نتيجة الصف الأول الإعدادي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي

ومن المقرر أن تُعلن مديريات التربية والتعليم، عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتمادها رسميًا، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بعد ظهور من خلال بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنــــــــــــــــــــــــا.

-اختيار خيار «نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025.

-إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل:اسم الطالب، رقم الجلوس.

-الضغط على زر «استعلام».

-تظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية فور اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2025

المواد الأساسية المضافة إلى المجموع:

تكون الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية: 80 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة الرياضيات: 60 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة العلوم: 40 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

المواد غير المضافة إلى المجموع:

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية: 40 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة.