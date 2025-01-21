"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:31 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 خلال هذه الآونة، فبحث الكثير من الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025.

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص نتيجة الصف الأول الإعدادي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي

ومن المقرر أن تُعلن مديريات التربية والتعليم، عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتمادها رسميًا، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بعد ظهور من خلال بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنــــــــــــــــــــــــا.

-اختيار خيار «نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025.

-إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل:اسم الطالب، رقم الجلوس.

-الضغط على زر «استعلام».

-تظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2025

المواد الأساسية المضافة إلى المجموع:

تكون الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية: 80 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة الرياضيات: 60 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة العلوم: 40 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025

المواد غير المضافة إلى المجموع:

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية: 40 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية: 20 درجة.

تكون الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة.

اقرأ أيضاً
إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة الأقصر.. خلال ساعات

تعلن خلال ساعات.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا

بالإسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

غدًا بدء تشغيل القطارات الجديدة، تعرف على مواعيدها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق