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اتحاد الكرة يوافق على التصميمات الجديدة لملابس المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يوافق على التصميمات الجديدة لملابس المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يوافق على التصميمات الجديدة لملابس المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:35 مساءً - اتحاد الكرة، عقد المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي لإحدى شركات الملابس الرياضية الراعية للمنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية وحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات ومحمد سمير زاهر مدير التسويق، الاجتماع مع مسئولي الشركة.


وتناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الاتحاد المصرى والشركة العالمية، بالإضافة إلى حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وتصفيات كأس العالم 2026.


كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة.


ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري معربا عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد بطولة  كأس أمم إفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها على الأراضي المغربية، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها منتخب مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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