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التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:30 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر. 

خط الوسط: أحمد فتوح ومحمد شحاتة وزيزو وحسام أشرف ومصطفي شلبي. 

خط الهجوم: سيف الجزيري. 

 موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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