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الرياضة - 04:36 - مسلسلات رمضان 2025.. مريم الخشت تشارك في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:36 - مسلسلات رمضان 2025.. مريم الخشت تشارك في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - مسلسلات رمضان 2025.. مريم الخشت تشارك في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:36 مساءً - تشارك الفنانة مريم الخشت، في مسلسل «الشرنقة» بطولة الفنان أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، حصريًا عبر منصة watch it.

مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي مشوق.

مسلسل الشرنقة أحمد داود

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل الشرنقة الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية، في صورة مليئة بالتشويق والإثارة وذلك خلال 15 حلقة ويجسد أحمد داود شخصية حازم إبراهيم، محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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