بعد وفاة صاحب تعليق «يا سلام يا خطيب»، النشطاء يودعون ميمي الشربيني بطريقة غريبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:35 مساءً - "حط يا راجل.. من مواليد منطقة الجزاء يابني.. يا سلام يا خطيب"، تعليقات كثيرة خلدها كابتن ميمي الشربيني، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وفاة ميمي الشربيني تثير أحزان النشطاء

وأثار وفاة المعلق الرياضي ميمي الشربيني أحزان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفوه بـ "الرايق والخفيف على القلب"، وأثروا توديعة بطريقة خاصة جدًا، من خلال تذكير جماهير الكرة في مصر والعالم العربي بأهم التعليقات الخاصة بـ كابتن ميمي الشربيني، والتي رسخت في أذهان الجماهير، ومنها (حط يا راجل من مواليد منطقة الجزاء يابني.. زي ما بقولكم مهنة البحث عن الاحتراق.. يستخرج الكثير من مستودع موهبته.. صاحب القميص رقم عشرة شعار المباراة اليوم...اخدم نفسك بنفسك.. يا سلام يا خطيب له سحره وبريقه داخل مربع العمليات).

وفاة كابتن ميمي الشربيني، كلمتك



قال المعلق الرياضي بلال أحمد علام عن ميمي الشربيني "رحم الله الكابتن ميمي الشربيني وأسكنه فسيح جناته وأسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويصبر أهله ومحبيه على فراقه فارقنا الصوت العذب ومدرسة التعليق الكبيرة وإنا لله وإنا إليه راجعون."

يا سلام يا خطيب وحط يا راجل أشهر تعليقات ميمي الشربيني

وعبر البلوجر عمرو وديع عن حزنه على وفاة ميمي الشربيني فقال: "ميمي الشربيني كان من أفضل معلقي كرة القدم في الشرق الأوسط، فاهم كورة، رايق، غير مزعج، خفيف علي القلب، محترم، مهني محترف، مجاش زيه ولا هييجي أبدًا. كان شبه من سبقوه زي حمادة إمام ومحمود بكر. رحمة الله عليهم جميعًا. مع السلامة يا كابتن ميمي".

أما البلوجر الرياضي فكري محمد فأثر توديع ميمي الشربيني بإبراز أهم تعليقاته الكروية فقال: "وداعًا ميمي الشربيني 90 دقيقة أشغال كروية شاقة حط يا راجل.. حط يا راجل.. حط يا راجل من مواليد منطقة الجزاء يابني.. في مشهد دراماتيكي عجيب بابا نويل الكرة المصرية.. يعيد اكتشاف نفسه من المدربين أعضاء جمعية أصحاب الكرافتات الشيك.. هتحلها إزاي يا جوهري..زي ما بقولكم مهنة البحث عن الاحتراق.. يستخرج الكثير من مستودع موهبته.. صاحب القميص رقم عشرة شعار المباراة اليوم...اخدم نفسك بنفسك يا سلام يا خطيب.. يا سلام يا خطيب له سحره وبريقه داخل مربع العمليات.. تعليقات راسخة في الأذهان مهما مر عليها الزمن".

يا حسام يا حسن آخر تعليقات ميمي الشربيني

وعن رحلة كابتن ميمي الشربيني قال محمد مصطفى، مدير الوحدة الوثائقية بقناة الأهلي مسئول المحتوى الوثائقي: "رحم الله كابتن ميمي الشربيني... من مواليد 26 يوليو 1938... وتوفي اليوم 20 يناير 2025 عن عمر يناهز 87 عامًا... حقق مع الأهلى 9 بطولات في مشواره: الدوري العام 4 مرات: 1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962 كأس مصر 3 مرات: 1957-1958، 1960-1961، 1965-1966.. دورى منطقة القاهرة مرة واحدة: 1957-1958.. كأس الجمهورية المتحدة مره واحدة: 1961.. دوليًا، فاز مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 1959، والمركز الرابع في الدورة الأوليمبية بطوكيو 1964.. رحم الله فقيد مصر والأهلي."

أما البلوجر ممدوح نصر الله فعلق قائلًا: " كل ذكريات الطفولة مع الكرة ماهي إلا صوتين فقط مالهمش تالت، حمادة إمام وميمي الشربيني.. أول مباراة أشوفها وأول هدف دولي أشوفه، هدف دينيس بيرجكامب في الأرجنتين في كأس عالم ١٩٩٨ "دينيس بيرجكامب التوقيفة حلوة والترقيصة أحلى لأيالا".. مين ينسى "يا حسام يا حسن".. "حازم إمام آخر حبات عنقود مدرسة الموهوبين".. "الچنرال محمود الجوهري".. "التاريخ- يا حازم- يفتح يديه للموهوبين وينسى-دون اعتذار- انصاف اللاعبين"، كان آخر حاجة فاضلة من أيام وذكريات حلوة مع الكورة، رحمة الله على الكابتن ميمي الشربيني، أدعوا له بالرحمة.."

سقطت أخر ورقة في شجرة عبقرية التعليقات الرياضية

أما الإعلامي محمد فارس طمان فقال: "وسقطت آخر ورقة في شجرة تراث وعبقرية التعليق الرياضي المصري.. عارف يعني أيه تعتزل التعليق السنين دي كلها وتفضل على القمة حتى وأنت مبتعلقش!...

ميمي الشربيني فضل منذ اعتزاله التعليق لحد اللحظة دي على قمة التعليق الرياضي من غير ما حد يقدر يزاحمه على القمة... عارف يعني أيه تفضل أنت مقياس موهبة التعليق وأي معلق يظهر عنده حاجة مميزة يتقال ده فيه من ميمي الشربيني مع أن الحقيقة مفيش حد كان زي ميمي الشربيني."

وتابع فارس طمان "عارف يعني أيه معلق مستحيل المستمع يفكر، وهو بيسمعه في الانتماء بتاعه لأن ميمي الشربيني كان بياخدك لعالم بتاعه بيعزف فيه بتعليقه وكأنه على المسرح وأنت قاعد، كل اللي تملكه إنك تفضل تسقف بعد ما ينتهي من معزوفته.. مين ينسى لغة ميمي الشربيني الراقية والمتفردة مين ينسى مصطلحات ميمي الشربيني (أشغال كروية شاقة، مسرح العمليات، قماشة تانية، أكسترا مهارات أكسترا حواس، أمير مملكة الموهوبين، عنقود مهارات، أصحاب الكرفتات الشيك)

أشهر تعليقات كابتن ميمي الشربيني، كلمتك

وأضاف "ميمي الشربيني كان سابق عصره في كل حاجة في تعليقه، كان نموذج صعب يتكرر من الثقافة الكروية والمدرسة التي اخترعها، هو مش شبه أحد... ميمي الشربيني هيفضل على القمة كأسطورة التعليق اللي مستحيل تتكرر.. ربنا يرحمك وهتفضل علامة في تاريخ شعبية اللعبة في مصر".

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