الشيوخ تحيل طلبي «إنشاء المطارات وتطويرها» و«سبل دعم الطيران» للجنة الإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:36 مساءً - وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة، بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض إلى لجنة الإسكان لإعداد تقرير بشأنهما يعرض على المجلس، وذلك بعد مناقشات موسعة والاستماع إلى رد الحكومة.

كان قد استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلبي المناقشة العامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.

حضر الجلسة العامة بمجلس الشيوخ كل من، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية.

وأشار القط إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.

أما طلب المناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي

وأكد النائب " الصالحي " في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.

ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة، وافق المجلس علي طلبي المناقشة العامة، وتقرر احالتهما الي لجنة الإسكان لإعداد تقرير بشأنهما يعرض علي المجلس في جلسات قادمة.

ورفع المستشار أبو شقة أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 2 فبراير القادم.