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الحوثيين يعلنون استمرار استهداف هذه السفن التجارية - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون استمرار استهداف هذه السفن التجارية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون استمرار استهداف هذه السفن التجارية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/

هددت جماعة أنصار الله (الحوثيون) باستئناف مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا إذا هاجمت هذه الدول اليمن.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية -الذي يتخذ من اليمن مقرا له- إن الحوثيين سيقتصرون في هجماتهم على السفن التجارية على السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد أن دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، الذي يعمل حلقة وصل بين الحوثيين وشركات الشحن التجاري، في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها أمس الأحد، أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل الضربات على اليمن، فإن الهجمات على السفن التابعة لهذه الدول ستستأنف.

وكان الحوثيون حذّروا ما سموها "القوات المعادية في البحر الأحمر" من "مغبة أي عدوان" على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحوثيون في بيان "القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الهدنة في غزة لمدة 42 يوما بعدما دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد.

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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