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جريمة جديدة.. زوج يطلق النار على عم زوجته ويهددها بالقتل في عدن - أخبار كلمتك

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جريمة جديدة.. زوج يطلق النار على عم زوجته ويهددها بالقتل في عدن - أخبار كلمتك

جريمة جديدة.. زوج يطلق النار على عم زوجته ويهددها بالقتل في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي صالح الحنشي:زوجه تركها زوجها وطفلها في منزل اهلها خمس سنوات . خمسه سنوات قطيعه كامله بالمنصورة بعدن وبعد كل هذه السنوات رفعت الزوجه قضية فسخ و نفقه في المحكمه .بعدها بدأ يحوم حول منزل اهل الزوجه من وقت لاخر وهذا ما اثار مخاوف اهلها من تعرضها للأذى من هذا الزوج فوجئت الزوجه ان الحكم جاء لصالح الزوج بعودتها زوجة له. 
واضاف:طبعا موضوع عودتها اصبح مستحيل فلم تعد تامن على حياتها اضف الى ذلك الهجر اكثر من خمس سنوات. المحكمة بررت الحكم ان الزوج طلب اعادة زوجته رفض الاهل عودة ابنتهم اتصل الزوج بعم الزوجه وحدثت بينهما مشاده وتحدي . فاتفقا على اللقاء بالشارع ذهب العم فوجد الزوج مكمن له ومستعد بالسلاح واطلق عليه النار وقام بملاحقته في الشارع واصيب العم بطلق ناري. 

واختتم:الطامه الكبرى اجت شرطة القاهره واخذت المجني عليه من المستشفى واودعته السجن من الساعه 11.5 صباحا الى بعد صلاة العشاء وهو مصاب وبعد ضغوط اعادوه للمستشفى بعدها رفعت قضية شروع بالقتل ضد الزوج . ولكن استمرت المماطله في اجراءات التقاضي. رغم محاولات اصحاب القضية متابعة القضاء فوجئو قبل ايام ان هناك مساعي حثيثه لتكييف ملف القضية بشكل اخر وان يتم استبدال تهمة الشروع بالقتل الى تهمة الحاق الايذاء الجسدي..
مخاوف اقارب الزوجه من تغيير التهمه ان يؤدي هذا الى الافراج عنه بضمانه وهذا مايرى اقارب الزوجه انه يشكل خطر على حياة ابنتهم. وتزايدت هذه المخاوف بعد حادثة مقتل المعلمه نسرين على يد زوجها 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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