وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش - أخبار كلمتك

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

كامل الوزير يعلن نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي - أخبار كلمتك

كامل الوزير يعلن نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي - أخبار كلمتك

دعم نسائي لـ جاستن بالدوني في هاواي (صور) - أخبار كلمتك

دعم نسائي لـ جاستن بالدوني في هاواي (صور) - أخبار كلمتك

ترامب يصل إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات مراسم التنصيب - أخبار كلمتك

ترامب يصل إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات مراسم التنصيب - أخبار كلمتك

العربية: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًّا بشأن نشر قوات على الحدود - أخبار كلمتك

العربية: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًّا بشأن نشر قوات على الحدود - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يتابع مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية خطة استقبال مصابي غزة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يتابع مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية خطة استقبال مصابي غزة - أخبار كلمتك

عبدالرحمن انيس : الكبار يتصارعون على عمولة تشغيل حقل 5 النفطي ، والقصة بزنس بحت - أخبار كلمتك

عبدالرحمن انيس : الكبار يتصارعون على عمولة تشغيل حقل 5 النفطي ، والقصة بزنس بحت - أخبار كلمتك

شركة الاستثمارات النفطية تفنّد مزاعم رئيس الوزراء بشأن الحقل رقم 5 وتؤكد التزامها بالقوانين - أخبار كلمتك

شركة الاستثمارات النفطية تفنّد مزاعم رئيس الوزراء بشأن الحقل رقم 5 وتؤكد التزامها بالقوانين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عبدالرحمن انيس : الكبار يتصارعون على عمولة تشغيل حقل 5 النفطي ، والقصة بزنس بحت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبدالرحمن انيس : الكبار يتصارعون على عمولة تشغيل حقل 5 النفطي ، والقصة بزنس بحت - أخبار كلمتك

عبدالرحمن انيس : الكبار يتصارعون على عمولة تشغيل حقل 5 النفطي ، والقصة بزنس بحت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس ان الخلاف الدائر حول شركة بترومسيلة هو صراع بين الكبار على تشغيل حقل رقم 5 النفطي ، وان مسؤولين كبار يتصارعون للحصول على عمولة الفوز بتشغيل القطاع.
وأضاف انيس في منشور له على صفحته في فيسبوك : (( الموضوع بكل وضوح هو صراع على تشغيل القطاع رقم 5 النفطي ، هناك طرف يريد المشغل يكون شركة جنة هنت ، وهناك طرف ثاني يريد المشغل يكون بترومسيلة )) .. مشيرا الى ان القصة بكل اختصار هي بزنس بحت.

وفيما يلي نص منشور الصحفي عبدالرحمن انيس :

عشان تكونوا على بينة :

الخلاف حول شركة الاستثمارات النفطية والقرارات اللي تصدر من فوق ومن تحت، والتوجيهات المتضاربة من مجلس القيادة ورئيس الحكومة ووزير النفط، ما له أي علاقة لا بعادل الحمادي ولا بعبدالله الدمبي، ولا حتى بشبوة أو تعز.

الموضوع بكل وضوح هو صراع على تشغيل القطاع رقم 5 النفطي.

طرف يشتي المشغل يكون شركة جنة هنت.

طرف ثاني يشتي المشغل يكون بترومسيلة.

القصة بكل اختصار بزنس بحت:

الكبار كل واحد له عمولة من الطرف اللي يمثله اذا نجح.

الصغار كل واحد له زلط مقابل "تزييت العجلة".

حتى السوشيال ميديا ستدخل قريباً في اللعبة، وكل طرف بدأ يضخ أموال بسخاء.

خلال الأيام القادمة، باتشوفوا مفسبكين يتعنتروا مع هذا الطرف أو ذاك، وكل هذا مش لوجه الله.
ولا تصدقوا أي مطالب أو شعارات حقوقية او شعبية يستخدموها للتحشيد.
وفي طرف طيب يتعنتر مع طرف ضد آخر ظنا أنه يخدم الصالح العام.

وفي النهاية، طرف من الأطراف المتصارعة بيقرط العمولات، وأنتم باتصفقوا معتقدين أن نصراً وطنياً قد تحقق!.

هذا وسلامتكم ،،،
#عبدالرحمن_أنيس

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اغلاق قضية المعلمة نسرين اديب بعد مقتلها في عدن على يد زوجها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق