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موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:10 مساءً - منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، يوم 12 فبراير المقبل، موعدا لدخول الفريق معسكر تدريبي مغلق بكامل القوام الأساسي للفريق، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب أواخر مارس المقبل.

ويقام معسكر منتخب الناشئين في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة السادس من أكتوبر. 

مباراتين وديتين في معسكر فبراير

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن معسكر فبراير المقبل، سيتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين دوليتين، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة.

انطلاق أول تجمع لمنتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

انطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام معسكر منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، فى إطار استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبلين.

منتخب الناشئين مواليد 2008، كلمتك

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

 

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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