نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية - أخبار كلمتك

النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية

حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

اقرأ أيضاً
النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف

النائب العام يستقبل رئيس استئناف قنا لعرض الكشوف ربع السنوية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الثقافة الأردني: مصر منارة وإشعاع ثقافي وحضاري للعالم وعلاقاتنا معها «تاريخية» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق